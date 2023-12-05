Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака

В браке с Кузнецовым артистка прожила 15 лет, а вместе они уже 18. Как пишет «СтарХит», поп-исполнительница сама приняла решение развестись, хотя супругов считали идеальной парой. Заявление на развод в один из мировых участников Тверского района подала именно Лель. Супругам дали месяц на примирение, однако они решили все-таки разойтись. В конце июля знаменитость обрела новый статус.

Расстались супруги без скандалов. Судебных споров по разделу имущества и опеки над дочерью не было.