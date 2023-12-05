Варнава после похудения уменьшила себе грудь: «Были «груши» шестого размера»

Екатерина Варнава — одна из немногих российских знаменитостей, которая не скрывает, что искусственно изменяет свою внешность. Звезда призналась, что всю жизнь хотела быть худой голубоглазой блондинкой.
И уже в зрелом возрасте все-таки пришла к своей мечте при помощи бьюти-специалистов. Для этого ей пришлось пойти на сложную и опасную операцию по изменению оттенка радужной оболочки глаз.
Сильно похудеть тоже получилось, но вслед за мечтой пришла проблема: некогда пышная грудь превратилась в длинные «тряпочки». Екатерина Варнава долго не рассуждала и вновь легла под нож пластического хирурга, уменьшив объем бюста и придав ему приятную округлость.
«У меня на тот момент были „груши“ шестого размера. Натуральные, замечу я. Я сильно похудела, и в какой-то момент сиськи обвисли просто до пупка, клянусь», — призналась Екатерина Варнава.
Источник: Blueprint.
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