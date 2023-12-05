Варнава после похудения уменьшила себе грудь: «Были «груши» шестого размера»

Екатерина Варнава — одна из немногих российских знаменитостей, которая не скрывает, что искусственно изменяет свою внешность. Звезда призналась, что всю жизнь хотела быть худой голубоглазой блондинкой.

И уже в зрелом возрасте все-таки пришла к своей мечте при помощи бьюти-специалистов. Для этого ей пришлось пойти на сложную и опасную операцию по изменению оттенка радужной оболочки глаз.