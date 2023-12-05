Вера Брежнева прекратила общение с Ани Лорак и заблокировала ее в соцсетях

Ани Лорак. Фото: соцсети Ани Лорак

Ведущий Павел Мавриди прокомментировал поступок украинской певицы.

Вера Брежнева, покинувшая Россию после известных событий, прекратила всякую связь со своей землячкой и коллегой Ани Лорак. Она, как известно, осталась в России и продолжает работать для отечественной публики.

Брежнева заблокировала Лорак в соцсетях и постаралась вычеркнуть из своей жизни окончательно, раскрыл подробности телеведущий Павел Мавриди.

«Она презирает Лорак, больше не общается», — заявил он.

Вера Брежнева давно затаила обиду на Ани Лорак, еще в тот момент, когда она рассказала о покусительствах на ее честь со стороны ее мужа, Константина Меладзе, во время продюсирования певицы. А теперь не стала скрывать своих чувств и открыто выразила свою неприязнь артистке.

Источник: 7days.ru

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