Умер актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов

Умер 77-летний актер Сергей Кустов, которого любили и ценили не только на его родной Украине, но и по всему постсоветскому пространству.

О кончине знаменитости сообщил Первый украинский театр детей и юношества. Артисты, которые работали с ним на одной сцене, написали некролог в память об ушедшей знаменитости. В нем они назвали Сергея Кустова «добрым другом и великим наставником».

Народный артист Украины преданно прослужил в львовском театре с 1968 года и до самых последних дней своей жизни.

В кино Сергей Кустов пришел в 1966-м году. Российскому и советскому зрителю он полюбился после роли мушкетера Монтарана в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978-й год).

Также он снимался в продолжении кинокартины «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008-й год). В этом фильме он появлялся в образе повара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»