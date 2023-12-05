Такшина призналась, что ее старший сын больше прислушивается к мнению отца, актера Антипенко

Юлия Такшина. Фото Global Look Press

Артистка из «Не родись красивой» не скрывает, что подростковый период ее детей совсем не прост.

Юлия Такшина сыграла стервозную красотку Вику в сериале «Не родись красивой», после чего проснулась знаменитой. Там же, на съемочной площадке картины, она встретила Григория Антипенко, от которого родила двоих сыновей. Пара распалась, однако теплые отношения экс-возлюбленные сохранили и вместе воспитывают детей.

Такшина не скрывает, что 16-летний Иван даже больше ценит мнение своего отца, чем ее, тянется к нему и считает своей главной опорой.

«У Вани сейчас в приоритете папа и мужчины, которые его окружают. Мама для него была главной лет до десяти, и это нормально», — спокойно относится к выбору сына Юлия Такшина.

Вместе с тем звезда замечает, что с ее младшим сыном, 14-летним Федором, иногда просто нереально договориться. Он упирается, настаивает на своем и пытается некоторое время сопротивляться. Но у него в характере есть светлые черты. 

«Зато Федор всегда приходит и просит прощения. Это тоже очень важно, значит, человек понимает и осознает», — поведала Такшина.

Актриса считает подростковые бунты нормальным явлением и не переживает из-за эмоциональных вспышек наследников, сообщает Аif.ru.

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