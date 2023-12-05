Такшина призналась, что ее старший сын больше прислушивается к мнению отца, актера Антипенко

Юлия Такшина сыграла стервозную красотку Вику в сериале «Не родись красивой», после чего проснулась знаменитой. Там же, на съемочной площадке картины, она встретила Григория Антипенко, от которого родила двоих сыновей. Пара распалась, однако теплые отношения экс-возлюбленные сохранили и вместе воспитывают детей.

Такшина не скрывает, что 16-летний Иван даже больше ценит мнение своего отца, чем ее, тянется к нему и считает своей главной опорой.

«У Вани сейчас в приоритете папа и мужчины, которые его окружают. Мама для него была главной лет до десяти, и это нормально», — спокойно относится к выбору сына Юлия Такшина.

Вместе с тем звезда замечает, что с ее младшим сыном, 14-летним Федором, иногда просто нереально договориться. Он упирается, настаивает на своем и пытается некоторое время сопротивляться. Но у него в характере есть светлые черты.

«Зато Федор всегда приходит и просит прощения. Это тоже очень важно, значит, человек понимает и осознает», — поведала Такшина.

Актриса считает подростковые бунты нормальным явлением и не переживает из-за эмоциональных вспышек наследников, сообщает Аif.ru.

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