Композитор Брылин заступился за вернувшуюся из США Кристину Орбакайте: «Мало ли кто куда уезжает»

Вернувшейся в Россию Кристине Орбакайте задали неудобный вопрос: на чьей она все-таки стороне? Политик Виталий Бородин лично написал ей в Сети с просьбой прояснить позицию. Мол, взгляд ее мамы и отчима известен давно, а вот какова точка зрения самой Кристины, не понятно до сих пор.
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Тем временем поучаствовавший с Орбакайте на «Песне года» автор ее песни «Только вдвоем», композитор Илья Брылин, вступился за звезду. Он считает, что сын за отца не отвечает, и считает, что Кристина — «наша».
«Мало ли кто куда уезжает: из-за здоровья, детей, профессии. Она — наша. Мы все русские люди», — заступился за Орбакайте композитор в беседе с NEWS.ru.
Сама Орбакайте отмалчивается. И пока остается в России. Хейтеры считают, что отечественную сцену она использует исключительно чтобы набить свой карман, тем более начинаются новогодние корпоративы. И потом снова улетит в США, где живет уже много лет.