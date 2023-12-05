Иван Барзиков бросил Кристину Бухынбалтэ и ушел с «Дома-2»

Скандально известная звезда «Дома-2» Иван Барзиков покинул проект в новом выпуске. Он объявил об этом на Лобном, а также заявил, что бросает свою избранницу Кристину Бухынбалтэ. Девушка вся в слезах стала биться в истерике, она призналась, что ей больно от его измен. Ведь она собиралась за него замуж и хотела родить от него детей.
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Ведущий шоу Андрей Черкасов после произошедшего спросил Кристину, почему все так произошло. Сама девушка не знает, и лучше это спросить у Барзикова.
«Он ушел, а мне как любящему человеку нужно просто принять его выбор, — грустно ответила звезда телестройки. — Лукавить не буду, если он сейчас меня спросил, наверное, здесь сейчас я бы побежала за ним и пошла бы за ним. Но он не просил».
Отношения Бухынбалтэ и Барзикова всегда искрились эмоциями. Пара то расходилась, то вновь воссоединялась. Поэтому многие телезрители в соцсетях высказывают мнение, что они еще будут вместе.