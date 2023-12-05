Ивлеева назвала Элджея своим самым сложным гостем на шоу: «По сей день я его так и не разговорила»

Настя Ивлеева уже несколько сезонов снимает авторское шоу «Агент Шоу» в Интернете. К ней на программу приходили многие знаменитости, и ведущий YouTube-канале Jetcar поинтересовался, кто же был самым сложным гостем за всю историю проекта.
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Ивлеева призналась, что всех своих гостей любит и уважает. Но среди них действительно есть один, который выделился неимоверно сложным характером. Оказалось, что речь идет о бывшем муже Ивлеевой, рэпере Алексее Узенюке, известном под псевдонимом Элджей.
«Он еще тогда вообще никому ничего нигде никогда не давал и не появлялся. А тогда меня же, свою жену, морозил с тем, приедет он или не приедет», — вспомнила Ивлеева.
Это был конец второго сезона «Агент Шоу», и подписчики давно просили Настю позвать Элджея. И она его попросила просто в конце приехать на своей машине.
«Я говорю: «Просто покрасоваться, мы просто снимаем тебе микроклип и ты, получается, на шоу появился? Появился. Вопрос закрыт», — рассказала звезда. И призналась, что разговора тогда у нее с ним на камеру не вышло: «По сей день я его так и не разговорила».