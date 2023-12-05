Ивлеева назвала Элджея своим самым сложным гостем на шоу: «По сей день я его так и не разговорила»

Настя Ивлеева уже несколько сезонов снимает авторское шоу «Агент Шоу» в Интернете. К ней на программу приходили многие знаменитости, и ведущий YouTube-канале Jetcar поинтересовался, кто же был самым сложным гостем за всю историю проекта.

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Ивлеева призналась, что всех своих гостей любит и уважает. Но среди них действительно есть один, который выделился неимоверно сложным характером. Оказалось, что речь идет о бывшем муже Ивлеевой, рэпере Алексее Узенюке, известном под псевдонимом Элджей.