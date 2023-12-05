Настя Ивлеева рассказала, что скинула 14 килограммов

Блогер Настя Ивлеева в новом интервью на YouTube-канале Jetcar раскрыла секреты своего похудения. Звезда в последнее время вызывает у подписчиков чувство страха за свое здоровье, поскольку многим кажется, что ее вес уже за гранью. Сама звезда опровергает какие-либо сложности, поскольку уверяет, что теперь, после похудения на 14 кг, чувствует себя прекрасно.
«Это отражается, конечно, на внешности, на внутреннем восприятии. Просто надоело выглядеть как г… отекшее», — заявила звезда.
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На самом деле, ее мотивацией послужили съемки в кино: еще летом у нее начался проект, который звезда пока держит в секрете. На экране она выглядела еще толще, ведь камера, как известно, полнит. Вес звезда старается держать, поскольку съемки еще не закончены и продлятся весь следующий год.
Пока Ивлеева худеет, некоторые звезды,, наоборот, набирают и не переживают об этом. Так признала себя располневшей Ксения Собчак. А Екатерина Варнава рассекретила, что на 25 кг стала тяжелее.