Настя Ивлеева рассказала, что скинула 14 килограммов

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На самом деле, ее мотивацией послужили съемки в кино: еще летом у нее начался проект, который звезда пока держит в секрете. На экране она выглядела еще толще, ведь камера, как известно, полнит. Вес звезда старается держать, поскольку съемки еще не закончены и продлятся весь следующий год.

Пока Ивлеева худеет, некоторые звезды,, наоборот, набирают и не переживают об этом. Так признала себя располневшей Ксения Собчак. А Екатерина Варнава рассекретила, что на 25 кг стала тяжелее.