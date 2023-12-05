Написавший песню для Кристины Орбакайте поэт рассказал, как певица выбирает репертуар: «Что мать скажет, то и будет петь»

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Оказалось, что стихи на песню «Только вдвоем» поэт отправлял еще три года назад, причем матери Кристины, Алле Пугачевой. Ильичев лелеял надежду, что Примадонна вдохновится и захочет выпустить песню. И звезда ему ответила, только взяла текст не для себя, а для дочери.

«Я уточнил, точно ли Кристина будет петь эту песню. На что Алла Борисовна ответила, мол, что мать скажет, то она и будет петь», — рассказал сайту News.ru автор.

За эту композицию в итоге Орбакайте и получила награду. Ее возвращение не осталось незамеченным. В настоящее время артистку требуют призвать к ответу, на чьей стороне она все-таки находится, ведь ее мать с отчимом осудили происходящее и со скандалом покинули Россию.