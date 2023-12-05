Виктория Боня – о результатах своей пластики: «Все закрыли рты»

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А теперь жалуется, что внимание к ее персоне пропало. Звезда не так давно полностью показала лицо, несколько раз выйдя в свет при полном параде. И теперь все вокруг, по ее словам, закрыли рты.

«Ни один человек не прошел мимо, чтобы пнуть меня. А как все стало приходить в норму, так все закрыли рты и ни один человек не написал в мою поддержку», — написала в Сети звезда.

Сама Боня сейчас уже не в России, а в ОАЭ наслаждается отпуском со своим новым бойфрендом, который до сих пор не развелся с женой. Это, кстати, еще одна причина, по которой Виктория привлекла к себе всеобщее внимание. Сейчас подписчики звезды считают, что она собирается хайповать на пластике мамы, поскольку блогерша увезла родительницу к хирургам.