Павел Воля и Илья Соболев в шапках-ушанках спели «Мой мармеладный»

В Сети продолжает вируситься песня Кати Лель «Джага-джага» («Мой мармеладный»), которая сейчас переживает мировую популярность. Блогеры со всего света снимают липсинги в TikTok и других соцсетях, нарядившись в шапки-ушанки и меховые одежды.
Павел Воля и Илья Соболев. Фото: соцсети П.Воли
Видеопародия на интернет-тренд получилась у комиков утрированной. Они старались не проявлять никаких эмоций и с каменными лицами «пели» песню. Тем не менее подписчики высоко оценили старания кумиров.
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Комики Павел Воля и Илья Соболев решили поймать волну и тоже приняли участие в нашумевшем тренде. Они сняли свое видео под песню Лель. В белоснежных меховых шапках они стояли, обнявшись, и пытались открывать рот под музыку.