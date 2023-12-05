Павел Воля и Илья Соболев в шапках-ушанках спели «Мой мармеладный»

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Комики Павел Воля и Илья Соболев решили поймать волну и тоже приняли участие в нашумевшем тренде. Они сняли свое видео под песню Лель. В белоснежных меховых шапках они стояли, обнявшись, и пытались открывать рот под музыку.