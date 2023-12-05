Екатерина Варнава признала, что располнела: «Сейчас я поправилась на 25 килограммов»

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Однако, сейчас публика обсуждает еще одну метаморфозу Варнавы — ее новые пропорции. Артистку подозревают в беременности, поскольку она заметно пополнела.

Скрывать Варнава это не стала и заявила, что теперь ее вес очень отличается от прежнего. Но это не мешает ей пользоваться популярностью у противоположного пола.