Екатерина Варнава признала, что располнела: «Сейчас я поправилась на 25 килограммов»

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, какие пластические операции перенесла в погоне за красотой. Юмористке казалось, что она недостаточно хороша, и сейчас у нее, по ее словам, неидеальная внешность. За плечами звезды — увеличение губ, редукционная маммопластика — она избавилась от 6-го размера груди, — и постоянные эксперименты с бровями.
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Однако, сейчас публика обсуждает еще одну метаморфозу Варнавы — ее новые пропорции. Артистку подозревают в беременности, поскольку она заметно пополнела.
Скрывать Варнава это не стала и заявила, что теперь ее вес очень отличается от прежнего. Но это не мешает ей пользоваться популярностью у противоположного пола.
«Сейчас я поправилась на 25 килограммов, и все думают, что я беременная. Но у меня такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда. Пять! Не знаю, что с ними делать», — поведала Екатерина сайту theblueprint.ru.