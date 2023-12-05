Агата Муцениеце – про первый год жизни в Москве: «Просто ужас»

Агата Муцениеце родом из Латвии. Совсем недавно актриса вернулась из Риги, куда ездила навестить маму и сестер. Ей пришлось пешком идти через границу, поскольку иные передвижения запрещены.

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В Москве звезда живет уже 15 лет. Она приехала в Россию с твердым намерением стать звездой. Однако тогда столица не произвела на нее впечатления. Напротив, Агата посчитала город «ужасным».