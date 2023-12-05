Агата Муцениеце – про первый год жизни в Москве: «Просто ужас»

Агата Муцениеце родом из Латвии. Совсем недавно актриса вернулась из Риги, куда ездила навестить маму и сестер. Ей пришлось пешком идти через границу, поскольку иные передвижения запрещены.
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В Москве звезда живет уже 15 лет. Она приехала в Россию с твердым намерением стать звездой. Однако тогда столица не произвела на нее впечатления. Напротив, Агата посчитала город «ужасным».
«Какой-то, как мне казалось, хаос. Мне казалось, что это город-хаос. Люди куда-то все бегут, едут, делают, нет какого-то четкого графика. Мне было ужасно тяжело первый год. Я думала: «Куда я попала?» Это просто ужас», — поделилась в интервью Светлане Бондарчук на YouTube Муцениеце.
Потом уже Муцениеце нашла свою любовь в лице Павла Прилучного, вышла за него замуж и обрела счастье. Правда, в 2020 году пара развелась, несмотря на наличие двоих детей.