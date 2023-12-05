Почему Пугачева возвращается в Россию после эмиграции, объяснил ее гитарист: «Это не панацея»

70-летний музыкант Александр Левшин, гитарист Аллы Пугачевой, высказался о том, почему Примадонна наведывается в Россию после эмиграции настолько часто. В отличие от своего мужа Максима Галкина* она после переезда в Израиль побывала на родине уже несколько раз. А оскандалившийся супруг Примадонны ни разу не был здесь за это время.

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Пугачевой, по словам Левшина, сложно так сразу поменять свою жизнь. И она возвращается время от времени.