Почему Пугачева возвращается в Россию после эмиграции, объяснил ее гитарист: «Это не панацея»

70-летний музыкант Александр Левшин, гитарист Аллы Пугачевой, высказался о том, почему Примадонна наведывается в Россию после эмиграции настолько часто. В отличие от своего мужа Максима Галкина* она после переезда в Израиль побывала на родине уже несколько раз. А оскандалившийся супруг Примадонны ни разу не был здесь за это время.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Пугачевой, по словам Левшина, сложно так сразу поменять свою жизнь. И она возвращается время от времени.
«Приезжает иногда она потому, что так сразу разорвать многое трудно, — цитирует артиста сайт aif.ru. — Жаль, что так... Эмиграция — это не панацея».
Эмигрировать Пугачева решила вместе с мужем и двумя детьми. Сначала осели в Израиле. Но тихой гаванью новая родина не стала — уже в октябре 2023 года они спешно перебрались на Кипр. Многие критики считают, что это не последнее пристанище Примадонны, у нее впереди еще дальние дороги.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.