Почему Пугачева возвращается в Россию после эмиграции, объяснил ее гитарист: «Это не панацея»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Примадонна сейчас живет на Кипре.

70-летний музыкант Александр Левшин, гитарист Аллы Пугачевой, высказался о том, почему Примадонна наведывается в Россию после эмиграции настолько часто. В отличие от своего мужа Максима Галкина* она после переезда в Израиль побывала на родине уже несколько раз. А оскандалившийся супруг Примадонны ни разу не был здесь за это время.

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Пугачевой, по словам Левшина, сложно так сразу поменять свою жизнь. И она возвращается время от времени.

«Приезжает иногда она потому, что так сразу разорвать многое трудно, — цитирует артиста сайт aif.ru. — Жаль, что так... Эмиграция — это не панацея».

Эмигрировать Пугачева решила вместе с мужем и двумя детьми. Сначала осели в Израиле. Но тихой гаванью новая родина не стала — уже в октябре 2023 года они спешно перебрались на Кипр. Многие критики считают, что это не последнее пристанище Примадонны, у нее впереди еще дальние дороги.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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