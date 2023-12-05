Перенесший инфаркт Михаил Боярский – впервые о своем самочувствии: «Замечательно»

73-летний актера театра и кино Михаил Боярский спустя неделю выписан из Мариинской больницы в Петербурге. С подозрением на обширный инфаркт он был срочно госпитализирован 27 ноября в реанимацию.

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Подтвердился диагноз наполовину — просто инфаркт, состояние звезды врачи стабилизировали к следующему дню, перевели в обычную палату и оставили под наблюдением.