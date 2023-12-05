Перенесший инфаркт Михаил Боярский – впервые о своем самочувствии: «Замечательно»

73-летний актера театра и кино Михаил Боярский спустя неделю выписан из Мариинской больницы в Петербурге. С подозрением на обширный инфаркт он был срочно госпитализирован 27 ноября в реанимацию.
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Подтвердился диагноз наполовину — просто инфаркт, состояние звезды врачи стабилизировали к следующему дню, перевели в обычную палату и оставили под наблюдением.
Сам Боярский не комментировал произошедшее, за него это делали родные. Но стало известно, что 4 декабря народного артиста уже отпустили домой. И он, наконец, впервые высказался о своем здоровье. На вопрос журналистов телеканала «78», встретивших его у подъезда дома, как его самочувствие, Михаил Сергеевич не увиливал от ответа.
«Замечательно», — успокоил всех Боярский.
Добавим, что Боярский продолжает работать. Он играет в Театре Ленсовета, которому посвятил уже полвека своей жизни. Пока спектакли с его участием отменены, но поклонники надеются, что ненадолго.