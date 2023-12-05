Юлия Савичева считает, что Александр Петров на самом деле встретил на улице настоящую любовь

Не утихают в Сети споры о стремительной свадьбе актера Александра Петрова на малознакомой девушке Виктории Антоновой, которая отгремела 25 ноября. Перед этим они в сентябре расписались в ЗАГСе, куда он отвел ее вскоре после первой встречи на улице. Люди не верят в искренность чувств звезды фильма «Текст», и считают, что все это — часть какого-то сценария.

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На защиту товарища внезапно решила встать певица Юлия Савичева. Звезда высказалась в беседе с Пятым каналом о том, что так, как у Петрова, действительно бывает.

«Люди у нас перестали верить в настоящую любовь. Я видела, как это все происходит, какие энергии люди излучают, как они себя ведут. Я могу вам сказать точно — это судьба у людей», — убеждает артистка.

Сама Савичева привела в пример себя. Она влюбилась в своего будущего мужа заочно — сначала услышала его голос.