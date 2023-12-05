Михаил Боярский после инфаркта выписался из больницы

Народный артист Михаил Боярский накануне был выписан из больницы. За ним в Мариинскую больницу приехала жена Лариса Луппиан, сообщает Пятый канал. По сообщениям журналистов, выглядел главный киномушкетер страны достаточно бодрым.

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Напомним, 27 ноября Боярского госпитализировали с инфарктом миокарда. Врачи смогли стабилизировать состояние актера на следующие сутки. Ему провели комплексное обследование и интенсивную терапию, скорректировали нарушения.

На связи с поклонниками Боярского все время был его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. Он честно объявил диагноз отца, держал людей в курсе и сообщал им новости об отце. Сейчас Михаил Сергеевич дома, его спектакли в Театре Ленсовета, в котором он служит по сей день, пока отменены.