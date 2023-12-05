Проработавший 30 лет с Пугачевой музыкант Левшин рассказал, как она ездила в Чернобыль после аварии: «Некоторые после поездки заболели»

Экс-солист группы «Рецитал» Александр Левшин высказался о заявлении Аллы Пугачевой о том, что у нее после Чернобыля еще «хоть что-то осталось» на голове из волос. Певица давно носит парики и шиньоны, но лишь недавно призналась в этом, когда после кратковременного визита в Москву обратилась к «завистникам» в соцсетях с громкой речью.
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Левшин, проработавший с Пугачевой 30 лет, подтвердил, что они выступали с Пугачевой в Чернобыле. И после того концерта в 1986 году многие музыканты заболели.
«Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной. Некоторые после той поездки заболели и скончались. Много страшного видели... Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице — и никого... Какой-то порошок на обочине. Будто съемки триллера», — рассказал сайту aif.ru музыкант.
Левшину в этом году исполнилось 70 лет. С Пугачевой он работал не только в «Рецитале», но и в ее «Театре песни» вместе с многими другими музыкантами. Он выступает до сих пор с патриотическими песнями.