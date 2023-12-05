Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию при условии, что ему заменят армию на вуз

Скандальный блогер Даня Милохин не против вернуться в Россию. Юноша во время стрима на Twitch заявил, что сделал бы это, если бы ему можно было заменить службу в армии на учебу в вузе.
«Почему бы и нет? В университете хотя бы можно тиктоки снимать и там свободный график, а в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», — заявил беглец.
В настоящее время Милохин проживает в Дубае, куда сбежал еще год назад, сильно оскандалившись. Он покинул шоу «Ледниковый период», никого не предупредив, и оставил без партнера Евгению Медведеву. А потом записал оскорбительный трек в адрес телеканала.
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Однако уже в 2023 году захотел все вернуть назад, просил прощения, прилетел в Москву, где его собирались призвать в армию. Но он очень быстро поспешил вновь сбежать.