Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию при условии, что ему заменят армию на вуз

В настоящее время Милохин проживает в Дубае, куда сбежал еще год назад, сильно оскандалившись. Он покинул шоу «Ледниковый период», никого не предупредив, и оставил без партнера Евгению Медведеву. А потом записал оскорбительный трек в адрес телеканала.

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Однако уже в 2023 году захотел все вернуть назад, просил прощения, прилетел в Москву, где его собирались призвать в армию. Но он очень быстро поспешил вновь сбежать.