Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга о переезде мамы из центра Москвы: «Меня подставили»

А теперь Ольга пришла на шоу «Звезды сошлись». Ее уговорили принять участие в проекте, так как поклонники переживают за состояние 85-летней артистки. Шукшина даже решила, что ее родительницу нужно перевезти за город, так как там свежий воздух, который пойдет ей на пользу. Именно об этом младшая дочка звезды хотела поведать в студии, но сюжет был построен так, что якобы она выселила маму из квартиры и поселили на окраине.

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«Подставили меня, сказав, что я вышвырнула старенькую маму куда-то на окраину. Разумеется, оправдываться мне там было как-то нелепо. Я просто делаю вывод, что на ТВ имеются люди, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть и додавить нашу семью», — высказалась она, пишет KP.RU.

Ольга отметила, что у них бывают проблемы, как и в других семьях. Однако она помогает маме. Также Шукшина отметила, что сын помогает ей. А вот сестра Мария и племянница Анна не стремятся уделять внимание знаменитой родственнице. Младшая дочка Федосеевой-Шукшиной резюмировала, что в программе все перевернули против нее.