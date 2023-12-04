Алексей Чадов прогулялся по Норильску и посетил Никелевый завод: «Мороз сковывал»

Обычно звезды редко покидают гостиницу и гуляют по северному городу, так как там очень холодно. 3 декабря там стоял 30-градусный мороз. Но это не предел, так как обычно зимой там температура может опуститься и до минус 50 градусов.

Чадов посетил один из главных заводов, который притягивает туда россиян, желающих заработать, — никелевый. Однако там опасно и очень жарко. Нужно ходить в специальном костюме, который защитит от расплавленного металла, а также там надо носить защитную маску.

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