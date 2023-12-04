Алексей Чадов прогулялся по Норильску и посетил Никелевый завод: «Мороз сковывал»

Алексей Чадов много лет снимается в кино. Многие его знают по фильмам «Жара», «Вий», сериалу «Улетный экипаж». Также он стал режиссером. Актер не перестает удивлять публику.
Он недавно сыграл просто парня, хулигана в сериале «Соседка». Примечательно, что ему удается демонстрировать разные характеры на экране. В обычной жизни артист всегда галантен и вежлив. На днях он посетил один из самых суровых российских городов — Норильск.
Обычно звезды редко покидают гостиницу и гуляют по северному городу, так как там очень холодно. 3 декабря там стоял 30-градусный мороз. Но это не предел, так как обычно зимой там температура может опуститься и до минус 50 градусов.
Чадов посетил один из главных заводов, который притягивает туда россиян, желающих заработать, — никелевый. Однако там опасно и очень жарко. Нужно ходить в специальном костюме, который защитит от расплавленного металла, а также там надо носить защитную маску.
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Алексей Чадов. Фото: соцсети Алексея Чадова
Потом Алексей прогулялся по городу, который покрыт снегом. Он был в пуховике и шапке. Актер увидел местный Дворец культуры, кинотеатр «Родина» и другие знаковые места для местных жителей. Чадов также позировал за городом, откуда открывается красивый вид на окрестности и заводы.
«Брутальный Норильск! Вспомнил съемки в картине «Американец» Леши Балабанова. Лютая была экспедиция. −45 мороз сковывал по рукам и ногам, а Майкл Бин, главный герой картины, говорил: «Ну вот и сбылась моя мечта побывать на Марсе!» Жалко, фильм не досняли. Фактура была уникальная конечно, да еще и на пленочку», — написал актер.
Норильчане подметили, что он настоящий русский парень, так как даже не застегивал свой пуховик, когда позировал на морозе.
Алексей Чадов. Фото: соцсети Алексей Чадова