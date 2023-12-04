Лиза Арзамасова засняла, как укладывает двухлетнего сына спать: «Долго гладишь эту неспящую ножку»

Лиза Арзамасова уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась, когда была еще совсем юной. Актриса после съемок в «Папины дочках» отметилась во многих картинах: «Любовь в большом городе», «Бесы», «Ивановы-Ивановы», «Любовницы».
Она за последние годы устроила личную жизнь. Артистка счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом и растит сына Льва. Звезда быстро привыкла к новой роли мамы. Она успешно совмещает карьеру и материнство.
На этот раз Лиза смогла провести выходной дома. Она сама укладывала спать двухлетнего наследника. В соцсети актриса поделилась трогательным видео. Она запечатлела, как убаюкивает сына, а потом не может уйти, так как гладит его пяточку. При этом Арзамасова в пижаме сидела на полу.
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«Это когда готовишься тихонечко отползать в свете ночника из детской, потому что сказку уже рассказала и сама боишься заснуть тут же на полу, но вдруг из кроватки высовывается розовая пятка. Мол - «я здесь».
И ты еще долго гладишь эту неспящую ножку и что-то там себе про сны фантазируешь. И все равно, пусть хоть всю ночь не спать, но это лучше, чем уезжать на гастроли», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, какая Лиза заботливая и внимательная мама. Многие отметили, что сын Авербуха быстро растет. Фанаты также заявили, что такие моменты нужно ценить, так как дети взрослеют моментально.