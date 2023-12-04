Лиза Арзамасова засняла, как укладывает двухлетнего сына спать: «Долго гладишь эту неспящую ножку»

На этот раз Лиза смогла провести выходной дома. Она сама укладывала спать двухлетнего наследника. В соцсети актриса поделилась трогательным видео. Она запечатлела, как убаюкивает сына, а потом не может уйти, так как гладит его пяточку. При этом Арзамасова в пижаме сидела на полу.

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