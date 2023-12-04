Шепелев показал, как двухлетний сын катается с горки и ест снег во время прогулки

Дмитрий Шепелев уже давно стал известным. Он работает на телевидении. Раньше Дмитрий вел такие передачи, как «На самом деле», «Ты как я», «Шоу большой страны». Он воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске.

Певица умерла после тяжелой болезни в 40 лет. Шепелев сначала бы одинок, а потом женился на Екатерине Тулуповой. Она родила ему сына Тихона. Также телеведущий с теплом относится к дочке своей жены от прошлых отношений Ладе.