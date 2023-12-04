Шепелев показал, как двухлетний сын катается с горки и ест снег во время прогулки

Дмитрий Шепелев уже давно стал известным. Он работает на телевидении. Раньше Дмитрий вел такие передачи, как «На самом деле», «Ты как я», «Шоу большой страны». Он воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске.
Певица умерла после тяжелой болезни в 40 лет. Шепелев сначала бы одинок, а потом женился на Екатерине Тулуповой. Она родила ему сына Тихона. Также телеведущий с теплом относится к дочке своей жены от прошлых отношений Ладе.
Обычно Шепелев редко делится семейными кадрами. Но он уже не скрывает лицо старшего сына и хвастается его музыкальными талантами. А также телеведущий показывает младшего наследника. Накануне он решил насладиться снежной и зимней погодой в Москве.
Дмитрий заснял, как двухлетний Тихон в пуховике катался с горок, кушал снег катался на качелях. Мальчик выглядел счастливым.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Тихон очень похож на своего брата Платона. Другие стали писать, что Шепелев хороший папа, с которого можно брать пример.