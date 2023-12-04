Сергей Бурунов о сценарии сериала «Слово пацана»: «Я был просто в потрясении»

Он часто играет в комедиях, поэтому роль в такой серьезной картине стала для него новым опытом. Актер поделился своим мнением о сериале, который уже успел наделать много шума в прессе и соцсетях, в шоу «Кстати» во «ВКонтакте».

Бурунов не стал утаивать, что в восторге от работы режиссера Крыжовникова, а также Андрея Золотарева, который стал соавтором сценария. Он назвал историю, показанную через экран, фантастической и жесткой.

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«Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», – высказался артист.

Добавим, что сериал уже вызывает споры среди родителей. Некоторые считают, что такая история может негативно сказаться на подрастающем поколении.