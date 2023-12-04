Агата Муцениеце без спутника появилась на гала-вечере Action

Агата Муцениеце. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

Похудевшая экс-жена Павла Прилучного в черном платье миди повеселилась в компании подруг на светском мероприятии.

Агата Муцениеце продолжает строить карьеру в кино. После развода с Павлом Прилучным прошло три года. Она успела сняться во многих фильмах и скоро зрители увидят ее в трех новых проектах. 

При этом она растит сына Тимофея и дочку Мию, а также играет в кабаре театре. Недавно актриса призналась, что похудела и теперь весит 54 килограмма. Она даже стала задумываться о новых серьезных отношениях. Звезда пояснила, что после развода стала счастливой. 

3 декабря в Москве состоялся благотворительный гала-вечер Action. Примечательно, что Агата решила его посетить. Она облачилась в черное платье миди с прозрачным вырезом и колготками в сетку. Ботильоны на каблуке дополнили ее аутфит. 

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Она сделала вечерний макияж и лакончиную укладку. Муцениеце позировала для фотографов без спутника. Она предпочла прийти без пары. Актриса в итоге весь вечер общалась веселилась с подругами. Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак. Также среди присутствующих была Светлана Бондарчук.

«Это благотворительный вечер, который проходит уже в тринадцатый раз. Для него режиссеры снимают короткометражные фильмы, гости их смотрят и выкупают у организаторов права. Потом вырученные средства отправляются на благотворительность. 

Ставки, надо сказать, впечатляют: в этот раз собрали больше восьмидесяти миллионов и все шестнадцать заявок от благотворительных фондов, которые подавались, оказались закрыты», – делилась блогер Кристина Потупчик.

Агата Муцениеце. Фото: Telegram-канал Sveta Bondarchuk

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