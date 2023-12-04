Агата Муцениеце без спутника появилась на гала-вечере Action

Агата Муцениеце продолжает строить карьеру в кино. После развода с Павлом Прилучным прошло три года. Она успела сняться во многих фильмах и скоро зрители увидят ее в трех новых проектах.

При этом она растит сына Тимофея и дочку Мию, а также играет в кабаре театре. Недавно актриса призналась, что похудела и теперь весит 54 килограмма. Она даже стала задумываться о новых серьезных отношениях. Звезда пояснила, что после развода стала счастливой.