Бари Алибасов-младший заявил, что родные Федосеевой-Шукшиной давно хотели выселить ее из квартиры в Москве

А теперь стало известно, что Федосееву-Шукшину переселили из роскошной квартиры в центре Москвы за МКАД в двухкомнатное жилье в Новой Москве. Об этом рассказала Ольга в интервью и отметила, что решение принимала вся семья. Также теперь за артисткой будет присматривать и ухаживать сиделка.

Случившееся прокомментировал Бари Алибасов-младший, отец которого был в браке с Лидией Николаевной ранее. Он считает, что переезд народной артистки РСФСР родные планировали давно. Бари Бариевич ожидал такого исхода событий.

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«Как они еще могли с ней поступить? Давно ждали квартиру, и все, отправили на сиделку. Мы так и предполагали. Я счастлив, что к нам это уже не имеет никакого отношения. Сделать с этой квартирой они могут что угодно: сдавать, сами жить, продать», – заявил он.

Алибасов-младший добавил, что у его бывшей родственницы всего три квартиры. Он уверен, что дочка артистки Ольга изначально и хотела стать обладательницей шикарной недвижимости. Также он обмолвился, что его отец продолжает поддерживать общение с Лидией Николаевной.

Добавим, что дочка звезды Ольга после разговора о переселении мамы также пояснила, что это временная мера, так как она скоро ляжет в больницу на операцию, а Федосеевой-Шукшиной требуется уход, пишет KP.RU.