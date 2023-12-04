Виктория Боня привезла свою маму в Дубай на лечение

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она регулярно появляется на премиях и красных дорожках. Уже больше 10 лет бывшая участница телестроки живет в Монако. Она всегда старается следить за своей внешностью.
Недавно Боня потратила десятки миллионов рублей на пластическую операцию, ради которой летала в США. Она захотела омолодиться и сделать подтяжку лица, «лисьи глазки». Теперь звезда проходит реабилитацию. На днях она прилетела в Дубай, как оказалось, не одна.
На этот раз Боня не просто отдыхает на дорогом курорте. Она привезла с собой маму Галину. Родительница светской львицы тоже захотела преобразиться. Но во время подготовки к операции врачи диагностировали у нее преддиабетное состояние и назначили лечение. Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, мама Виктории решила рискнуть.
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«Маму вчера выключило. Ей было очень плохо, голова болела. Ей сделали первый укол. Эти уколы позволят ей скинуть от 15 до 20 килограммов», — поделилась Боня.
По всей видимости, Галине стало лучше. 4 декабря звезда выложила фото с родительницей. Они вместе вышли на прогулку в Дубае. Поклонники отметили, что мама знаменитости выглядит очень молодо.
Виктория Боня с мамой. Фото: соцсети Виктории Бони