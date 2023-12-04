Виктория Боня привезла свою маму в Дубай на лечение

На этот раз Боня не просто отдыхает на дорогом курорте. Она привезла с собой маму Галину. Родительница светской львицы тоже захотела преобразиться. Но во время подготовки к операции врачи диагностировали у нее преддиабетное состояние и назначили лечение. Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, мама Виктории решила рискнуть.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Маму вчера выключило. Ей было очень плохо, голова болела. Ей сделали первый укол. Эти уколы позволят ей скинуть от 15 до 20 килограммов», — поделилась Боня.

По всей видимости, Галине стало лучше. 4 декабря звезда выложила фото с родительницей. Они вместе вышли на прогулку в Дубае. Поклонники отметили, что мама знаменитости выглядит очень молодо.