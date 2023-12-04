Гитарист Александр Левшин заявил, что у Аллы Пугачевой есть банковские счета за границей

Гитарист Александр Левшин, который ранее проработал с Пугачевой 30 лет, считает, что она уехала только ради мужа. Музыкант заверяет, что муж звезды Максим Галкин* был инициатором их переезда за границу. Левшин уверен, что Примадонне пришлось принять нелегкое решение, а в результате она покинула Россию с детьми из-за «восприятия ее мужа».

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При этом гитарист отметил, что у Аллы Борисовны уже давно были банковские счета за границей, поэтому она была готова к эмиграции.

«Видимо, Алла выбрала семью. Да и счета в банках у них за границей», — сказал Левшин, пишет aif.ru.

Примечательно, что у супругов также уже давно была недвижимость в разных странах — от США до Кипра. Теперь они живут в роскошных апартаментах в многоэтажке Лимасола — башне «One» с видом на побережье.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.