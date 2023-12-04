Светлана Бондарчук в вечернем платье запечатлелась с 10-месячным сыном на руках и падчерицей

Светлана Бондарчук много лет строила карьеру модели. Она также занимала должность главного редактора журнала Hello. Теперь бывшая жена Федора Бондарчука снимает свое шоу, в рамках которого берет интервью у знаменитостей.

Также ее можно увидеть на светских вечеринках. Блондинка разбирается в моде и в свои 54 года обладает стройной фигурой. Поэтому многие были сильно удивлены, когда в августе 2023 года она объявила, что стала мамой во второй раз. Она представила своего сына Петра.