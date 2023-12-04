Светлана Бондарчук в вечернем платье запечатлелась с 10-месячным сыном на руках и падчерицей

Светлана Бондарчук. Фото: соцсети Светланы Бондарчук

Летом 2023 года Светлана Бондарчук сообщила, что снова стала мамой. Пока младшего ребенка она не берет на светские мероприятия.

Светлана Бондарчук много лет строила карьеру модели. Она также занимала должность главного редактора журнала Hello. Теперь бывшая жена Федора Бондарчука снимает свое шоу, в рамках которого берет интервью у знаменитостей. 

Также ее можно увидеть на светских вечеринках. Блондинка разбирается в моде и в свои 54 года обладает стройной фигурой. Поэтому многие были сильно удивлены, когда в августе 2023 года она объявила, что стала мамой во второй раз. Она представила своего сына Петра. 

Пока своего ребенка Бондарчук оберегает от лишнего внимания. Она редко делится кадрами с ним. Многие предполагают, что малыш появился на свет с помощью суррогатной мамы. 3 декабря в Москве состоялся 13-й благотворительный гала-вечер Action. 

Она стала одной из участниц проекта. Светская львица облачилась в вечернее платье с золотыми пайетками. Светлана взяла на руки 10-месячного сына. Мальчик был в костюмчике. Также с ней позировала падчерица Юнна, которой 10 лет. Девочка была в пышном голубом платье.

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Светлана Бондарчук с сыном и падчерицей. Фото: соцсети Сергея Харченко

На мероприятии она появилась с падчерицей и своим мужем Сергеем Харченко. А вот малыша она оставила дома. Поклонники отметили, что мальчик заметно подрос. Примечательно, что  на гала-вечере Бондарчук пообщалась с ведущей Ксенией Собчак, а также с другими звездами. 

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