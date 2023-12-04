Светлана Бондарчук в вечернем платье запечатлелась с 10-месячным сыном на руках и падчерицей

Светлана Бондарчук много лет строила карьеру модели. Она также занимала должность главного редактора журнала Hello. Теперь бывшая жена Федора Бондарчука снимает свое шоу, в рамках которого берет интервью у знаменитостей.
Также ее можно увидеть на светских вечеринках. Блондинка разбирается в моде и в свои 54 года обладает стройной фигурой. Поэтому многие были сильно удивлены, когда в августе 2023 года она объявила, что стала мамой во второй раз. Она представила своего сына Петра.
Пока своего ребенка Бондарчук оберегает от лишнего внимания. Она редко делится кадрами с ним. Многие предполагают, что малыш появился на свет с помощью суррогатной мамы. 3 декабря в Москве состоялся 13-й благотворительный гала-вечер Action.
Она стала одной из участниц проекта. Светская львица облачилась в вечернее платье с золотыми пайетками. Светлана взяла на руки 10-месячного сына. Мальчик был в костюмчике. Также с ней позировала падчерица Юнна, которой 10 лет. Девочка была в пышном голубом платье.
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Светлана Бондарчук с сыном и падчерицей. Фото: соцсети Сергея Харченко
На мероприятии она появилась с падчерицей и своим мужем Сергеем Харченко. А вот малыша она оставила дома. Поклонники отметили, что мальчик заметно подрос. Примечательно, что на гала-вечере Бондарчук пообщалась с ведущей Ксенией Собчак, а также с другими звездами.