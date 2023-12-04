Маргарита Суханкина призналась, что ее приемного сына травили в школе: «Парень у меня приходил домой в слезах»

На этот раз Суханкина дала интервью. Она отметила, что ее 15-летний сын уже готовится к экзаменам в школе. Также активно учится и 14-летняя дочка. Артистка похвасталась, что наследница у нее растет настоящей рукодельницей. Она может делать разные вещи, даже мастерит шкатулки. А вот ее брат помогает по дому. Также наследники занимаются спортом и приносят домой медали.

Певица отметила, что хоть они и любят музыку, но не собираются идти по стопам мамы. Пока она решила не говорить о том, какие профессии им приглянулись. Маргарита старается регулярно с ними разговаривать и уделять им время.

Десять лет назад биологические родители пытались забрать детей, но у них ничего не получилось. Певица отметила, что больше такая ситуация не повторялась. Своим наследникам Суханкина уже рассказала, что они были усыновлены. Она призналась, что была вынуждена это сделать, так как дочку и сына стали травить в школе.

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«Рассказала, потому что нашлись, как обычно, добрые люди. В школе одна девочка из класса Сережи начала приставать к нему с различными каверзными вопросами. И парень у меня приходил домой в слезах, он не понимал, что происходит, чего от него хотят. А девочка его просто терроризировала, если не сказать больше. У меня был разговор с мамой этой девочки. Мама оказалась такой же, не сильно большого ума, как выяснилось. Словом, я просто в какой-то момент посадила детей и все рассказала, чтобы они вообще поменяли отношение к этому вопросу. Так что дети у меня на сегодняшний момент знают все из своей биографии — откуда они взялись, что и как», — пояснила звезда, пишет KP.RU.

По словам артистки, детей уже не волнует прошлое. Маргарита отметила, что они берегут друг друга.