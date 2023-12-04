Ида Галин обратилась к Артемону после «Шоу Аватар»: «Ты знаешь, какая я твоя большая фанатка»

В новом выпуске «Шоу Аватар» жюри раскрыло певца, который скрывался в обличие Артемона. Им оказался Митя Фомин. Сергей Лазарев дал понять, что артиста выдали его фирменные фразочки. А Марк Тишман сразу догадался по вокалу, что перед сними стоит популярный поп-исполнитель Митя Фомин, но тогда у других членов жюри были сомнения.
«Ты знаешь, какая я твоя большая фанатка. Тебе так хорошо подошел твой аватар: игривый, харизматичный, обаятельный. Ты через эти технологии смог передать свое настроение, себя — это, конечно, большая работа. Спасибо огромное!» - отметила Ила Галич.
Смотрите «Шоу Аватар» по воскресеньям, в 20.20 на НТВ.