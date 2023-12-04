Сергей Лазарев о выбывшем из «Шоу Аватар» Артемоне: «В первых программах мы даже подумать не могли, что это ты»

Сергей Лазарев. Фото: пресс-служба НТВ

Под этим обличием скрывался Митя Фомин.

Сергей Лазарев, как мог утешал Митю Фомина после того, как он выбыл из «Шоу Аватар». Певец скрывался под обличием Артемона. Артист признался, что он очень расстроился из-за того, что не сумел дойти до финала проекта. Теперь Митя Фомин будет болеть за Лису и Змей Горыныча.

«Митя, хотя ты уже 25 лет радуешь всех нас, ты умудрился себя показать по-другому с вокальной стороны, потому что в первых программах мы даже подумать не могли, что это ты. Только Марк (Тишман) смог услышать твое вибрато и распознать тебя. Мы тебя разгадали по разговору, по твоим характерным словечкам, например, твое слово «значит», - отметил Сергей Лазарев, который остался под впечатлением от выступления Артемона.

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