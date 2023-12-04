Сергей Лазарев о выбывшем из «Шоу Аватар» Артемоне: «В первых программах мы даже подумать не могли, что это ты»

«Митя, хотя ты уже 25 лет радуешь всех нас, ты умудрился себя показать по-другому с вокальной стороны, потому что в первых программах мы даже подумать не могли, что это ты. Только Марк (Тишман) смог услышать твое вибрато и распознать тебя. Мы тебя разгадали по разговору, по твоим характерным словечкам, например, твое слово «значит», - отметил Сергей Лазарев, который остался под впечатлением от выступления Артемона.