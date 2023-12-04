Участница «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала, что ее дочь прооперировали: «У Яны обнаружили опухоль»

Светлана Рожкова много лет посвятила сцене. Она не раз участвовала в «Аншлаге», «Комнате смеха» и «Смехопанораме». В последнее время 58-летняя артистка редко появляется на публике.
У нее есть дочка Яна от первого брака с музыкантом Антоном Богдановым, а также еще одна дочка Варвара от актера Юрия Евдокунина. Недавно артистка разговорного жанра приняла участие в шоу «Звезды сошлись», где рассказала, что ее старшая наследница заболела. У нее случайно обнаружили онкологическое заболевание.
По словам Рожковой, ее дочку прост отправили на КТ. Мануальный терапевт заподозрил, что лучше провести эту процедуру. И в итоге у Яны диагностировали злокачественное новообразование в кишечнике. Вскоре девушке сделали операцию. Врачи удалили три кисты и полип. Сначала ей хотели назначить курс химиотерапии, но потом отказались от этой идеи.
«У Яны обнаружили опухоль. У нее нулевая стадия, только пошел процесс перерождения. Вовремя обнаружено, но уже стало прорастать в кишку. Как сказал хирург, еще бы пара месяцев, и уже были бы прогнозы неутешительные», — пояснила артистка.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Светлана Рожкова с дочкой Яной. Фото: кадр из передачи «Звезды сошлись»
Теперь дочка звезды проходит реабилитацию. Ей также нужно регулярно посещать больницу, чтобы обследоваться. Рожкова отметила, что ее наследнице предстоит достаточно тяжелое восстановление.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Яне полгода нужно носить корсет. Артистка подчеркнула, что ее наследнице теперь придется регулярно все держать под контролем. Напомним, что сама Светлана в 2018 году поставила работу на паузу, так как тоже серьезно заболела. У нее был диагностирован билиарный цирроз печени.