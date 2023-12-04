Участница «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала, что ее дочь прооперировали: «У Яны обнаружили опухоль»

Светлана Рожкова много лет посвятила сцене. Она не раз участвовала в «Аншлаге», «Комнате смеха» и «Смехопанораме». В последнее время 58-летняя артистка редко появляется на публике.

У нее есть дочка Яна от первого брака с музыкантом Антоном Богдановым, а также еще одна дочка Варвара от актера Юрия Евдокунина. Недавно артистка разговорного жанра приняла участие в шоу «Звезды сошлись», где рассказала, что ее старшая наследница заболела. У нее случайно обнаружили онкологическое заболевание.