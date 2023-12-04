Лера Кудрявцева заболела после фестиваля «Песня года»

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она стала одной из самых известных ведущих в России. Блондинка в 52 года продолжает вести передачи, а также концерты. У нее всегда броские образы. На днях состоялись съемки «Песни года», которую она вела с Сергеем Лазаревым.
Также Лера впервые привела на фестиваль свою пятилетнюю дочку Марию. Она сидела в зале и наблюдала за тем, как мама работает. Также телеведущая выступила с подругой Катей Гордон. Они исполнили свою песню «Дамы за 30».
На этот раз Лера не стала утаивать, что два дня съемок ее утомили. Она сообщила, что заболела. У телеведущей поднялась температура до 38,5 градусов. Блондинка дала понять, что организм уже намекает ей, что пора отдохнуть.
«Организм сказал – отдохни», – написала она, сделав фото градусника.
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Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. Обычно в декабре у всех звезд плотный рабочий график, так как идут съемки новогодних передач. А уже к Новому году они разъезжаются по курортам. Кудрявцева старается вывезти в тепло свою дочку.