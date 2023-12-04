Лера Кудрявцева заболела после фестиваля «Песня года»

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она стала одной из самых известных ведущих в России. Блондинка в 52 года продолжает вести передачи, а также концерты. У нее всегда броские образы. На днях состоялись съемки «Песни года», которую она вела с Сергеем Лазаревым.

Также Лера впервые привела на фестиваль свою пятилетнюю дочку Марию. Она сидела в зале и наблюдала за тем, как мама работает. Также телеведущая выступила с подругой Катей Гордон. Они исполнили свою песню «Дамы за 30».