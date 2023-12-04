Прилучный покатал детей Муцениеце на санках и нарядил с ними елку во дворе своего дома

Павел Прилучный уже давно стал известным. Он снимается в кино и играет в театре. Примечательно, что уже год актер состоит в браке с Зепюр Брутян. У пары растет сын Микаэль. Малышу уже восемь месяцев. Супруги стараются регулярно хвастаться семейной идиллией.
Также у гости к артисту приезжают его дети от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия успели подружиться с мачехой. Они живут с мамой, но порой ездят на море и проводят выходные с отцом.
Накануне Прилучный устроил себе полноценный выходной. Он решил посвятить время своим старшим наследникам. Так как на улице выпало много снега, то актер устроил прогулку. Он катался с горок и катал на санках Мию с Тимофеем. Павел резвился так, словно он тоже ребенок.
«Папа в деле», – написал он в соцсети.
Также собаки актера возили санки с детьми. У звезды давно в доме живут животные.
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В этот день Прилучный также захотел нарядить елку. Он наложил гирлянды на ветки пушистой елки. Дочка помогала ему украшать новогоднее дерево во дворе дома.