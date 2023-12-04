Прилучный покатал детей Муцениеце на санках и нарядил с ними елку во дворе своего дома

Павел Прилучный уже давно стал известным. Он снимается в кино и играет в театре. Примечательно, что уже год актер состоит в браке с Зепюр Брутян. У пары растет сын Микаэль. Малышу уже восемь месяцев. Супруги стараются регулярно хвастаться семейной идиллией.

Также у гости к артисту приезжают его дети от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия успели подружиться с мачехой. Они живут с мамой, но порой ездят на море и проводят выходные с отцом.