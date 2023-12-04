Самойлова и Джиган превратили свой особняк к Новому году в Candy Land

Джиган уже много лет выступает на сцене. Не менее известной стала и его жена Оксана Самойлова, которая является блогером и многодетной мамой. Она растит троих дочек и одного сына. Пара любит тратить деньги на путешествия, фотосессии и развлечения.

Примечательно, что обычно Новый год супруги любят проводить за границей. Они ездят в разные страны. Но свой особняк в Москве Оксана предпочитает превращать в сказочное место к празднику. И в этом году она сама придумала концепцию оформления декора.