Самойлова и Джиган превратили свой особняк к Новому году в Candy Land

Оксана Самойлова и Джиган с детьми. Фото: соцсети Оксаны Самойловой

Жена рэпера Джигана показала первые кадры с новогодним декором в розовых тонах в своем столичном доме.

Джиган уже много лет выступает на сцене. Не менее известной стала и его жена Оксана Самойлова, которая является блогером и многодетной мамой. Она растит троих дочек и одного сына. Пара любит тратить деньги на путешествия, фотосессии и развлечения. 

Примечательно, что обычно Новый год супруги любят проводить за границей. Они ездят в разные страны. Но свой особняк в Москве Оксана предпочитает превращать в сказочное место к празднику. И в этом году она сама придумала концепцию оформления декора. 

4 декабря Самойлова выложила видео, на котором предстала с мужем у дверей дома. Они лопнули два шарика с розовыми и голубыми мини-шарами. Многие поклонники решили, что блогерша снова беременна и даже ждет двойню. 

Но так ей захотелось показать то, как ей удалось украсить дом. Входную арку украсил большой розовый бант, рядом стояли розовые сверкающие елочки, а также фигуры в виде Щелкунчика и сладостей. Все было в нежно-розовых тонах. Оксана в свитере оверсайз и сапожках прыгала от радости. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Та-да-да-дам! Добро пожаловать в наш Candy Land! В этом году декор дома — мое чистое вдохновение. Что скажете?» — написала многодетная мама.

Поклонники отметили, что Самойлова  сделала красивый новогодний декор. Однако многие были смущены, что видео напоминает гендерпати. Но жена Джигана ни слова не сказала о беременности, в которой ее заподозрили. 

Читайте также