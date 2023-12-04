Самойлова и Джиган превратили свой особняк к Новому году в Candy Land

Джиган уже много лет выступает на сцене. Не менее известной стала и его жена Оксана Самойлова, которая является блогером и многодетной мамой. Она растит троих дочек и одного сына. Пара любит тратить деньги на путешествия, фотосессии и развлечения.
Примечательно, что обычно Новый год супруги любят проводить за границей. Они ездят в разные страны. Но свой особняк в Москве Оксана предпочитает превращать в сказочное место к празднику. И в этом году она сама придумала концепцию оформления декора.
4 декабря Самойлова выложила видео, на котором предстала с мужем у дверей дома. Они лопнули два шарика с розовыми и голубыми мини-шарами. Многие поклонники решили, что блогерша снова беременна и даже ждет двойню.
Но так ей захотелось показать то, как ей удалось украсить дом. Входную арку украсил большой розовый бант, рядом стояли розовые сверкающие елочки, а также фигуры в виде Щелкунчика и сладостей. Все было в нежно-розовых тонах. Оксана в свитере оверсайз и сапожках прыгала от радости.
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«Та-да-да-дам! Добро пожаловать в наш Candy Land! В этом году декор дома — мое чистое вдохновение. Что скажете?» — написала многодетная мама.
Поклонники отметили, что Самойлова сделала красивый новогодний декор. Однако многие были смущены, что видео напоминает гендерпати. Но жена Джигана ни слова не сказала о беременности, в которой ее заподозрили.