Ирина Агибалова обратилась к младшей дочери Рите: «Родная моя, ты обязательно справишься!»

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова, которая уже несколько лет живет на Кипре, сейчас восстанавливается после падения с велосипеда. Рита Агибалова призналась, что могла лишиться жизни из-за собственной безалаберности.

«Я помню страх в глазах детей, мужа, родителей… помню, как напугалась сама. После таких событий жизнь делится на до и после. И сейчас свою жизнь, каждую ее минуту я ценю еще больше», — поделилась Рита Агибалова в микроблоге.

Рядом с Ритой и ее семьей сейчас находятся родители — Ирина и Юрий Агибаловы. Они поддерживают дочь в трудный период. Ирина Александровна взяла часть забот на себя.

Рита Агибалова в микроблоге показала кадры с участием своих родителей. В минувшее воскресенье они побывали в гостях у Риты Агибаловой и ее семьи. Ирина Александровна принесла с собой домашнюю выпечку, чтобы побаловать близких.