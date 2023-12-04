Ирина Агибалова обратилась к младшей дочери Рите: «Родная моя, ты обязательно справишься!»

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова, которая уже несколько лет живет на Кипре, сейчас восстанавливается после падения с велосипеда. Рита Агибалова призналась, что могла лишиться жизни из-за собственной безалаберности.
«Я помню страх в глазах детей, мужа, родителей… помню, как напугалась сама. После таких событий жизнь делится на до и после. И сейчас свою жизнь, каждую ее минуту я ценю еще больше», — поделилась Рита Агибалова в микроблоге.
Рядом с Ритой и ее семьей сейчас находятся родители — Ирина и Юрий Агибаловы. Они поддерживают дочь в трудный период. Ирина Александровна взяла часть забот на себя.
Рита Агибалова в микроблоге показала кадры с участием своих родителей. В минувшее воскресенье они побывали в гостях у Риты Агибаловой и ее семьи. Ирина Александровна принесла с собой домашнюю выпечку, чтобы побаловать близких.
«Доченька, родная моя, ты обязательно справишься! Мы рядом, мы все тебя очень любим и верим, что все будет хорошо», — обратилась к Рите ее мама Ирина Агибалова.
Напомним, Ирина Агибалова с мужем вслед за младшей дочкой Ритой уехали на Кипр. Ирина Александровна и Юрий Васильевич купили здесь виллу неподалеку от дома дочери. Теперь пара живет на две страны — Россию и Кипр. В Москве остались жить со своими семьями старшая дочь и младший сын Агибаловых.
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