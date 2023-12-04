Хакамада назвала дуростью традицию россиян начинать что-то важное с 1 января: «Нужно прямо сейчас!»

У российских граждан существует множество традиций, связанных с Новым годом. Неизменно соотечественники наряжают елки, кладут под них подарки, загадывают желания под бой курантов, ставят на стол оливье…

А еще многие жители России, а также всего постсоветского пространства часто планируют с первого января начать что-то важное для них: похудеть, найти новую работу, сделать ремонт, поговорить с начальником о повышении жалования или переехать. Правда иногда эти перспективы сдвигаются на следующий год.