Хакамада назвала дуростью традицию россиян начинать что-то важное с 1 января: «Нужно прямо сейчас!»

У российских граждан существует множество традиций, связанных с Новым годом. Неизменно соотечественники наряжают елки, кладут под них подарки, загадывают желания под бой курантов, ставят на стол оливье…
А еще многие жители России, а также всего постсоветского пространства часто планируют с первого января начать что-то важное для них: похудеть, найти новую работу, сделать ремонт, поговорить с начальником о повышении жалования или переехать. Правда иногда эти перспективы сдвигаются на следующий год.
Коуч Ирина Хакамада считает полной дуростью эту традицию. Она уверена, чтобы мечты сбывались, их нужно осуществлять сразу же, как только захотелось что-то изменить.
«Начинать жизнь с начала нужно, когда вас торкнуло — здесь и сейчас! Поэтому взяли и сделали, здесь и сейчас!» — замотивировала Хакамада публику в личном блоге.
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