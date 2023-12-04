Андрей Григорьев-Аполлонов из группы «Иванушки» лишился бизнеса в Сочи после урагана

Солист группы группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов посетовал, что лишился бизнеса в своем родном городе Сочи из-за сильного шторма, который разыгрался там несколько дней назад.
Стихия уничтожила пляж, который принадлежал Григорьеву-Апполонову.
«У меня в самом центре города есть «Рыжий пляж», я открыл его со своими друзьями. Летом было все прекрасно. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но, как выяснилось, не такой», — поделился музыкант.
Андрей Григорьев-Апполонов признался, что очень удручен сложившийся ситуацией. Он рассказал, что на его памяти таких мощных ураганов, имевших столь жуткие последствия, еще не было.
Музыкант намерен обратиться за помощью к властям Краснодарского края. Он рассчитывает на поддержку властей, ведь его разрушенный пляж расположен в самом центре Сочи. Григорьев-Апполонов уверен: чиновники не допустят, чтобы в Сочи пляж находился в столь жутком состоянии.
По материалам KP.RU
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