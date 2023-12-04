Андрей Григорьев-Аполлонов из группы «Иванушки» лишился бизнеса в Сочи после урагана

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что очень удручен сложившийся ситуацией. Он рассказал, что на его памяти таких мощных ураганов, имевших столь жуткие последствия, еще не было.

Музыкант намерен обратиться за помощью к властям Краснодарского края. Он рассчитывает на поддержку властей, ведь его разрушенный пляж расположен в самом центре Сочи. Григорьев-Апполонов уверен: чиновники не допустят, чтобы в Сочи пляж находился в столь жутком состоянии.

По материалам KP.RU

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