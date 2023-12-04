Максим Галкин* уехал в Швейцарию и заговорил на французском языке

Шоумен Максим Галкин* покинул теплый Кипр, где живет его семья — Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой. В микроблоге Максим Галкин* разместил видео, в котором сообщил, что находится в столице Швейцарии Женеве.

Погода в Европе сейчас установилась холодная, со снегом. Судя по всему, холода задели и Женеву. В кадре Максим Галкин* предстал в шапке бини и закутавшийся теплым шарфом.

Приветствовать своих поклонников Максим Галкин* решил на французском языке. Правда, шоумена хватило только на одну фразу.