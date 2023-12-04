Максим Галкин* уехал в Швейцарию и заговорил на французском языке

Шоумен Максим Галкин* покинул теплый Кипр, где живет его семья — Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой. В микроблоге Максим Галкин* разместил видео, в котором сообщил, что находится в столице Швейцарии Женеве.
Погода в Европе сейчас установилась холодная, со снегом. Судя по всему, холода задели и Женеву. В кадре Максим Галкин* предстал в шапке бини и закутавшийся теплым шарфом.
Приветствовать своих поклонников Максим Галкин* решил на французском языке. Правда, шоумена хватило только на одну фразу.
«Бонжур, мои дорогие друзья. Я в Женеве, погодка — люкс. Сегодня вечером концерт. Приходите», — пригласил Максим Галкин* в кадре.
Максим Галкин* в Женеве. Фото: скрин видео в соцсети Максима Галкина*
Напомним, Максим Галкин* уже почти два года не был в России. Вместе с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой Галкиными он покинул страну в 2022 году. Семейство сначала обосновалось в Израиле, затем переехало на Кипр. Алла Пугачева занимается воспитанием сына и дочки, а Максим Галкин* гастролирует, чтобы обеспечить достойное существование жене и наследникам.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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