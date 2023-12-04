Дарья Повереннова о диетах: «На мой взгляд, губительны»

Заслуженная артистка России Дарья Повереннова в свой 51 год выглядит отлично. Ухоженная и хрупкая, она перманентно вызывает вопросы у публики: как же ей удается держать форму? Ведь не секрет, что с возрастом бороться с лишним весом женщинам бывает непросто.
Некоторые поклонники Поверенновой убеждены, что их любимица изнуряет себя диетами. Однако звезда заверила публику в соцсетях, что она давно позабыла о чувстве голода.
В настоящий момент она поддерживает свою фигуру при помощи умеренных физических нагрузок. Повереннова убеждена, что простая ежедневная зарядка дает хороший результат как для фигуры, так и отражается на самочувствии в целом. Именно благодаря упражнениям она много лет держится в одном и том же весе.
«Диеты, на мой взгляд, губительны. Образ жизни — это другое дело», — сказала Дарья Повереннова.
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