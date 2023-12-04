Елена Блиновская могла погасить долг в почти полтора миллиарда рублей

Блогер и создатель марафонов желаний Елена Блиновская, как сообщается, смогла погасить долг перед налоговой на сумму почти в полтора миллиарда рублей.
О том, что Блиновская должна еще и такую внушительную сумму, стало известно буквально на прошлой неделе. Была озвучена сумма долга в 1 402 202 042 рубля. Однако в этот понедельник стало известно, что графа в ФНС, где значилась эта цифра, теперь пуста.
Получается, что долг погашен.
Напомним, блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов. Следствие идет уже несколько месяцев. Все это время Елена Блиновская находится под домашним арестом и покидает свой особняк только на время судебных заседаний с ее участием.
По материалам телеграм-канала SHOT
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