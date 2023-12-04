Ивлеева отказалась от алкоголя до Нового года и сильно похудела

Настя Ивлеева никогда не скрывала, что любит побаловаться на досуге горячительными напитками, однако ради выгодного проекта она пошла на беспрецедентный шаг. Звезда полностью отказалась от алкоголя до Нового года, чтобы прийти в форму.

По словам артистки, в какой-то момент она поняла, что «сильно разжирела» (цитата) и этот образ пышечки совсем не подходил для ее новой роли, на которую она возлагает большие надежды.