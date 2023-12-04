Ира Пинчук рассказала о новорожденном сыне: «Ручки эти маленькие, ножки дрыгаются»

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук первого декабря вновь стала мамой. Сейчас Ира вместе с новорожденным малышом находится в клинике. Периодически ее с сыном в индивидуальной палате навещает папа ребенка — Арай Чобанян. Он приносит Ире Пинчук разные вкусности, которые можно есть молодым мамам, передает приветы от старшего сына Давида и снимает Иру с младенцем на видео.

В микроблоге Арай Чобанян поделился трогательными кадрами. Ира Пинчук любуется новорожденным сыном, тихо приговаривая, какое у него все маленькое.