На ТВ повторят показ российского сериала «Оттепель»

С 4 по 7 декабря в эфире телеканала «Пятница» вновь будут транслировать сериал Валерия Тодоровского «Оттепель». Всего за 7 дней телезрители смогут увидеть весь многосерийный фильм.
Показ телесериала пройдет в рамках интеллектуального проекта «Полночь», он помогает российскому зрителю познакомиться с авторским художественным и документальным кино со всего мира.
Сериал Тодоровского «Оттепель» в 2014 году получил приз «Ника» за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа, 3 премии «ТЭФИ», 3 премии «Золотой орел», а также несколько призов Ассоциации продюсеров кино и телевидения за 2013 год в 8 номинациях.
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