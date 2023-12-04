На ТВ повторят показ российского сериала «Оттепель»

С 4 по 7 декабря в эфире телеканала «Пятница» вновь будут транслировать сериал Валерия Тодоровского «Оттепель». Всего за 7 дней телезрители смогут увидеть весь многосерийный фильм.

Показ телесериала пройдет в рамках интеллектуального проекта «Полночь», он помогает российскому зрителю познакомиться с авторским художественным и документальным кино со всего мира.