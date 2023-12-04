Агата Муцениеце о своих фото в купальниках: «А женщины начали: «Она совсем с ума сошла! Голову после развода потеряла»

«У меня красивое тело, мне хочется похвастаться! А женщины, как начали: «Она совсем с ума сошла! Голову после развода потеряла! Чего ты этим добиваешься, Агата! Да он (Павел) к тебе больше никогда не вернется». А мне и не надо! Я просто танцую в купальнике и наслаждаюсь тем, какая я красивая. Вот я сейчас себе нравлюсь! Все же выкладывают! От мужчин не было, кстати, плохих комментариев», — поделилась Агата Муцениеце со Светланой Бондарчук.