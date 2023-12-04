Ефременкова о первых шагах сыновей-близнецов: «У меня сердце каждый раз в пятки уходит»

Бывшая участница проекта «Дом-2» и его экс-ведущая Юлия Ефременкова сейчас занята воспитанием сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля.
Мальчикам в сентябре исполнился год, и сейчас они начали делать первые шаги. Юлия Ефременкова в микроблоге призналась, что для нее это очень волнительный момент. Юлия Ефременкова переживает, что ее сыновья-близнецы могут набить шишек. Но вместе с тем она очень рада их первым достижениям.
«Такие мы уже молодцы. Постараюсь заснять момент, как они ходят. У меня сердце каждый раз в пятки уходит», — поделилась Юлия Ефременкова.
Напомним, с отцом малышей, Мондезиром, Юлия Ефременкова со скандалом рассталась минувшим летом. Сейчас Ефременкова вместе с малышами живет в Туапсе. Молодая мама считает, что детям зимой лучше быть в теплом городе на побережье Черного моря, а не в холодной Москве.
Правда, она тем самым лишил Мондезира возможности видеться с детьми столько, сколько ему хочется. Вероятно, папаша наказан за плохое отношение к матери близнецов — Юлии Ефременковой.
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