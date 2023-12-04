Пугачеву с 10-летними двойняшками Гарри и Лизой заметили в кафе на Кипре

Местные жители, судя по всему, русскоговорящие, узнали в отдыхающей даме Аллу Пугачеву. Вместе с детьми Примадонна заглянула в местное кафе. Алла Борисовна о чем-то оживленно беседовала с 10-летними двойняшками Гарри и Лизой. Они сделали заказ и отпустили официанта. Даже в Лимассоле певице не удалось скрыться от поклонников. Едва ли иностранцы узнали бы Аллу Пугачеву в кафе, приметить жену Максима Галкина* могли разве что ее фанаты.

Кстати, тем временем шоумен разъезжает с турне: 4 декабря юморист выступит в Женеве, а 5-го — в Цюрихе.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «СтарХита»