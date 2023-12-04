Чем сейчас занимается Амалия Мордвинова в США и какую фамилию носит: с кино актриса покончила

Некогда Амалия Мордвинова не сходила с обложек журналов, была желанной гостьей на всех телевизионных шоу, режиссеры бились за то, чтобы она снялась в их лентах, а поклонники разрывали соцсети, желая пообщаться со своей любимицей.

Однако в 2011 году Мордвинова исчезла с экранов. Последний раз ее видели в России в 2021 году. И это было обычное светское общение актрисы с подругами. Позже она улетела в США. Что случилось с Мордвиновой? Куда пропала? И как сложилась ее жизнь? Раскроем эту завесу тайны для вас.

Уже в детстве заявила о себе

В детстве Амалию Мордвинову звали Людмилой Прыгиной, но уже в 14 лет она продемонстрировала близким, что не желает жить серой жизнью и действовать по правилам общества.

Получая паспорт, она сменила обыденное имя Людмила на звучное Амалия. А вместо фамилии отца, который бросил ее и маму, она взяла родительскую девичью — Мордвинова.

С таким именем ее и узнали в столице. Она без труда поступила в Щукинское училище.

Первые браки Мордвиновой и слухи о романе с Захаровым

Личная жизнь Амалии Мордвиновой всегда отличалась неординарностью и яркостью. О первом браке знаменитости почти ничего не слышно, продержался этот союз всего один месяц. Однако фамилию Мордвинова тогда все-таки сменила — стала Потаповой.

Об этом союзе тоже немало судачили злопыхатели, намекая на то, что он был ради прописки в Москве. Мордвинова это никак не комментировала.

Второй брак продержался шесть лет, хотя под венец Мордвинова пошла в 2000 году еще студенткой. Ее вторым избранником стал режиссер Игорь Зорин. При этом актриса не скрывала, что была любовницей режиссера Михаила Цитриняка, у которого ценила крепкий интеллект. А вот от связи с Марком Захаровым она отказывалась до конца.