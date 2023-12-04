Чем сейчас занимается Амалия Мордвинова в США и какую фамилию носит: с кино актриса покончила

Некогда Амалия Мордвинова не сходила с обложек журналов, была желанной гостьей на всех телевизионных шоу, режиссеры бились за то, чтобы она снялась в их лентах, а поклонники разрывали соцсети, желая пообщаться со своей любимицей.
Однако в 2011 году Мордвинова исчезла с экранов. Последний раз ее видели в России в 2021 году. И это было обычное светское общение актрисы с подругами. Позже она улетела в США. Что случилось с Мордвиновой? Куда пропала? И как сложилась ее жизнь? Раскроем эту завесу тайны для вас.
Уже в детстве заявила о себе
В детстве Амалию Мордвинову звали Людмилой Прыгиной, но уже в 14 лет она продемонстрировала близким, что не желает жить серой жизнью и действовать по правилам общества.
Получая паспорт, она сменила обыденное имя Людмила на звучное Амалия. А вместо фамилии отца, который бросил ее и маму, она взяла родительскую девичью — Мордвинова.
С таким именем ее и узнали в столице. Она без труда поступила в Щукинское училище.
Первые браки Мордвиновой и слухи о романе с Захаровым
Личная жизнь Амалии Мордвиновой всегда отличалась неординарностью и яркостью. О первом браке знаменитости почти ничего не слышно, продержался этот союз всего один месяц. Однако фамилию Мордвинова тогда все-таки сменила — стала Потаповой.
Об этом союзе тоже немало судачили злопыхатели, намекая на то, что он был ради прописки в Москве. Мордвинова это никак не комментировала.
Второй брак продержался шесть лет, хотя под венец Мордвинова пошла в 2000 году еще студенткой. Ее вторым избранником стал режиссер Игорь Зорин. При этом актриса не скрывала, что была любовницей режиссера Михаила Цитриняка, у которого ценила крепкий интеллект. А вот от связи с Марком Захаровым она отказывалась до конца.
Марк Захаров. Фото: Global Look Press
После окончания вуза она устроилась к нему в «Ленком». Захаров так был очарован игрой рыжеволосой актрисы, что давал ей самые лучшие роли на сцене, провоцируя слухи о любовной связи. Как не противилась этим разговорам актриса, люди продолжали болтать о ней и режиссере. Мордвинова приняла непростое решение — уволиться и перейти в Театр имени Владимир Маяковского.
Брак с Зориным оказался для Мордвиновой особенно тяжелым из-за того, что именно в этом союзе ей диагностировали бесплодие. Мечтавшая о детях актриса была убита. Тогда она еще не знала, что стает не просто мамой, а многодетной матерью.
Когда Мордвинова стала Гольданской
Пожалуй, самым известным браком для российской публики был союз Амалии Мордвиновой с бизнесменом Александром Гольданским в 2000 году. Ведь именно с ним она не просто сменила фамилию в паспорте, а стала выступать на сцене как Гольданская, в титрах фильмов ее тоже начали подписывать как Гольданскую. Для шоу-бизнеса случай практически уникальный.
В этом браке, вопреки прогнозам врачей, Мордвинова впервые стала мамой, родив дочку Диану. Артистка искренне любила бизнесмена, но он увлекся другой женщиной и оставил артистку с наследницей.
Неунывающая Амалия Мордвинова уже через год забыла про Александра Гольданского и в 2005 году вышла замуж в четвертый раз. На сей раз ее избранником стал предприниматель Вадим Беляев. За четыре года замужества Мордвинова успела родить мужу троих наследников: сына Германа и дочек Евангелисту и Серафиму.
Амалия Мордвинова с детьми. Фото: Global Look Press
Развестись Мордвиновой предложил муж, хотя она не скрывает, что во многом сама виновата. Она на тот момент была слишком увлечена карьерой и совсем не думала о построении тихого семейного гнездышка.
«У Вадима была аллергия на мою звездность, эгоизм, на то, что я ничего не замечала вокруг. Словом, я потеряла мужа», — вспоминала любимица публики в одном из интервью.
Амалия Мордвинова и Вадим Беляев. Фото: Global Look Press
Когда Мордвинова решила познать себя
Удивительно, но угомониться со звездностью и работой Мордвинова решила только после четырех неудачных браков. Она увлеклась иудаизмом, духовными практиками и стала путешествовать по миру в поисках себя.
Актриса поняла, что главное для нее — это ее близкие, дети. А все остальное — полная ерунда. Правда, на какие деньги у знаменитости получается искать себя по всему свету и отдаваться только семье, Мордвинова не сообщает. Возможно, помогают отчисления ее бывших мужей-миллионеров.
Амалия прожила какое-то время в Индии, потом переехала Таиланд, потом на Бали, далее в Европу…
Судьбоносным в жизни Мордвиновой стал ее приезд на Гоа, где она встретила своего последнего возлюбленного — Игоря Игнатенко. Вначале он был для нее наставником, а потом у них возникла любовь, которая продлилась семь лет.
Это была настоящие, чистые отношения, без печати в паспорте, без скандалов и претензий друг к другу. Увы, закончились они трагически — смертью Игоря Игнатенко в 2016 году. Амалия Мордвинова говорит, что любит этого человека до сих пор и мечтает стать его женой в следующей жизни.
Амалия Мордвинова и Игорь Игнатенко. Фото: Global Look Press
Судьба Мордвиновой в Америке
В настоящее время Амалия Мордвинова вместе с детьми живет в Америке и по прежнему носит фамилию своего предпоследнего мужа Гольданского. Два года назад по России поползли слухи, что она вернулась на родину. На самом деле звезда побывала в столице, но это был лишь кратковременный визит, который она запланировала для встречи с друзьями и подругами.
Любимица публики посетила несколько светских мероприятий, отдохнула в ресторанах Москвы, погуляла по знакомым улочкам и вновь улетела в США.
Амалия Мордвинова во время последнего визита в Москву. Фото: Global Look Press
Мордвинова говорит, что теперь живет только для себя, поскольку дети уже выросли и она все уже давно доказала самой себе.
Источники: «Экспресс-газета», fb.ru, «Википедия».
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